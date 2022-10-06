Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, в чем уникальность Игоря Талькова | 360°

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Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, в чем уникальность Игоря Талькова

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Музыкант Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года, это преступление до сих пор считается нераскрытым. В годовщину гибели певца музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев рассказал NEWS.ru, почему Игоря Талькова будут помнить всегда.

Бабичев уверен, что Талькова никогда не забудут, как и Высоцкого.

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«Для меня Тальков ценнее как бард, поэт, исполнитель собственных песен. Только автор знает, как исполнить собственный текст, поэтому, когда песни Талькова кем-то перепеваются, это и доли не передает того, что хотел сказать автор. Манера исполнения Талькова уникальна, для артиста всегда ценно, что ты можешь быть узнаваем среди сотен исполнителей», — сказал продюсер.

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Он отметил, что интерес к Талькову также поддерживает его загадочное убийство, которое до сих пор не раскрыто. Пока не будет известен убийца, о музыканте точно будут говорить.

«Даже если когда-то все будет разгадано, Талькова все равно будут любить, слушать. Это как в свое время с Высоцким. Таких авторов, исполнителей, бардов, трансляторов мыслей — единицы», — заключил Бабичев.

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