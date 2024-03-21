Знаменитости 21 марта 2024, 16:16 Музыкальный критик Бабичев заявил, что Антонов и Лещенко могут вскоре завершить музыкальную карьеру

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Не исключено, что вслед за Валерием Леонтьевым о завершении музыкальной карьеры объявят и другие возрастные звезды. Таким мнением с «Абзацем» поделился музыкальный критик Евгений Бабичев.

Он отметил, что все реже появляется на публике Юрий Антонов. Он лишь изредка мелькает на светских мероприятиях, предпочитая держаться подальше от публичности. То же самое можно сказать и о Льве Лещенко.

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«То же самое скажу про Льва Лещенко, который после тяжелого течения ковида все реже выступает. Он предпочитает образ заслуженного мэтра на пенсии», — подчеркнул Бабичев.

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