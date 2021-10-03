Музыкальный критик Бабичев назвал возможные цели воссоединения «Тату»

Экс-солистка «Тату» Лена Катина заявила, что группа вернется в 2022 году. Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что воссоединение группы всегда было одним из самых успешных способов быстро заработать. При этом он не исключил, что «Тату» пойдут по пути ABBA и даже запишут новый материал.

«Воссоединение ради того, чтобы просто выступить, больше похоже на какую-то дань благодарности фанатам и слушателям, которые все эти годы поддерживали и жаждали этих концертов и этого воссоединения. Поэтому это может быть разовая акция. Возможно, если все пройдет гладко и они („Тату“. — прим. ред.) снова поймут, что они нужны и востребованы, то речь может пойти и о каком-то новом творчестве», — сказал эксперт в беседе с «360».

По его словам, большой вопрос, безусловно, в том, будет ли их ждать такой же оглушительный успех, как в прошлом. Потому что в шоу-бизнесе многое изменилось, появились новые проекты, на которые уже могла переключиться их аудитория.

При этом он напомнил, что «Тату» были одной из самых успешных российских групп, они получили признание на Западе и стали звездами Евровидения. Если старые разногласия им не помешают, то, возможно, что-то из их сотрудничества может получиться. К тому же коммерция творит чудеса, заметил Бабичев, поэтому если они нормально заработают, то, вероятно, какие-то претензии из прошлого будут забыты.

Деньги участницы «Тату» могут получить и за счет привлечения внимания к своему старому творчеству. Вероятно, взлетят просмотры на YouTube, увеличатся прослушивания. Бабичев отметил, что только со стриминговых сервисов некоторые артисты получают по 25-30 миллионов рублей.

Скорее всего, появятся и новые рекламные контракты. По словам критика, даже если они не станут амбассадорами каких-то брендов, все равно смогут неплохо заработать на постах в Instagram и других соцсетях.

«Ну и, конечно, когда чуть-чуть они станут зарабатывать первые деньги, это, на мой взгляд, неизменно приведет к тому, что они что-то новое запишут. Невозможно воссоединение без какого-то нового творчества», — сказал Бабичев.

В качестве примера он привел группу ABBA, которая после воссоединения записала не просто пару новых песен, а целый альбом. Он должен выйти 6 октября.

Отдельно критик обратил внимание на проблемы с голосом, которые есть у Юлии Волковой. По его мнению, это ей никак не помешает.

«Ну, когда это кого останавливало. Сейчас современные технологии позволяют приблизиться к нормальному звучанию. Никто же не скрывает, что они это использовали и раньше», — заметил он.

При этом Бабичев не исключил и варианта, что Катина и Волкова успеют разругаться и никакого воссоединения не случится.

О том, что никакого трибьюта не будет, уже заявил Сергей Галоян — автор главных хитов «Тату» — «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «Мальчик-гей» и многих других песен.

«Ребят, никакого „трибьюта“ 2022 не будет, я не давал разрешения и не собираюсь», — написал он у себя в Instagram.