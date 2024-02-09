Знаменитости 09 февраля 2024, 12:01 Музыкальный критик Бабичев назвал Савичеву и Колдуна лучшими участниками «Фабрики звезд»

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Музыкальный критик Евгений Бабичев перечислил самых успешных участников всех сезонов шоу «Фабрика звезд». По его мнению, лучшими являются Юлия Савичева, Дмитрий Колдун, Полина Гагарина и Наталья Подольская, сообщил News.ru.

Эксперт отметил, что именно перечисленные певцы заслужили право исполнять свои композиции на Евровидении. Выступление на этом конкурсе Бабичев считает показателем успеха.

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По словам специалиста, рэпер Тимур Юнусов (более известен как Тимати) тоже прославился благодаря «Фабрике».