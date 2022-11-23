Знаменитости 23 ноября 2022, 15:12 Музыкальный критик Бабичев назвал главный российский хит десятилетий Критик Бабичев: «Крошка моя» — главный хит на десятилетия

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Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев считает, что песня «Крошка моя» группы «Руки вверх!» является актуальной и по сей день. Об этом написал NEWS.ru.

Критик отметил, что люди будут танцевать под этот хит еще как минимум 10 лет.

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«Не нужны даже никакие ремиксы и новые обработки. Под эту песню еще не одно десятилетие все будут отрываться», — добавил Бабичев.

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По его словам, группа до сих пор собирает полные залы лишь за счет того, что ее песни были и будут актуальны.