23 ноября 2022, 15:12
Музыкальный критик Бабичев назвал главный российский хит десятилетий
Критик Бабичев: «Крошка моя» — главный хит на десятилетия
Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев считает, что песня «Крошка моя» группы «Руки вверх!» является актуальной и по сей день. Об этом написал NEWS.ru.
Критик отметил, что люди будут танцевать под этот хит еще как минимум 10 лет.
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«Не нужны даже никакие ремиксы и новые обработки. Под эту песню еще не одно десятилетие все будут отрываться», — добавил Бабичев.
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По его словам, группа до сих пор собирает полные залы лишь за счет того, что ее песни были и будут актуальны.
Музыка
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