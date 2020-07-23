Музыкальная группа BTS стала рекордсменом по числу зрителей на онлайн-концерте

Отмечается, что мероприятие прошло 14 июня. Выступление посмотрели 756 тысяч зрителей из более чем 100 стран. По словам экспертов, если бы концерт проходил в реальности, то для размещения этого количества поклонников понадобилось бы 15 стадионов.

Помимо прочего, этот концерт стал самым масштабным платным выступлением музыкальной группы за всю историю интернета. Уточняется, что по причине распространения коронавируса BTS пришлось отменить запланированный на нынешний год гастрольный тур, информирует «Газета.ру».

Ранее коллектив уже попадал в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда один из видеоклипов группы набрал за сутки 45 миллионов просмотров на YouTube.

Группа из Южной Кореи BTS была сформирована в 2013 году компанией Big Hit Entertainment. Она состоит из семи участников, в числе которых RM, Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Джонгука. Коллектив имеет большое влияние в социальных сетях. Это позволило им два раза одержать победу в категории «Лучший артист в социальных сетях» на Billboard Music Awards в 2017 и 2018 годах.