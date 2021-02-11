Мужчина выпал из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко

Из московской квартиры актрисы Татьяны Яковенко выпал 29-летний мужчина. Несчастный случай произошел во время вечеринки.

По данным источника «360» в экстренных службах, мужчина выпал с четвертого этажа дома на улице Новый Арбат 11 февраля. Когда приехали медики, он находился без сознания. Его доставили в больницу.

Пострадавшим оказался 29-летний друг сына актрисы, сообщил «Московский комсомолец». В полночь мужчина ушел спать, через некоторое время его обнаружили под окнами дома.

Заслуженная артистка России Татьяна Яковенко снялась в фильмах «Жизнь одна», «Глаз Божий» и «Кто, если не мы». Также снялась в сериалах «Вызов», «Шакал» и «Дело чести».

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