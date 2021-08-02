Мужа принцессы Евгении застукали в компании трех девушек на яхте

Папарацци засняли мужа британской принцессы Евгении в окружении трех фотомоделей на яхте. Джек Бруксбэнк должен был поехать в Италию на благотворительный бал вместе с супругой, но планы внезапно изменились, сообщило издание Daily Mail.

Британская принцесса также собиралась присутствовать на мероприятии. Однако Евгении пришлось остаться дома вместе с пятимесячным сыном и отправить супруга одного, рассказало РИА ФАН.

Фотографии с яхты, на которой Бруксбэнк развлекается с тремя девушками, попали в интернет. Среди представительниц прекрасного пола оказались экс-редактор журнала Glamour Рэйчел Залис и две фотомодели Мария Буччеллати и Эрика Пелосини.

Уточняется, что муж Евгении постоянно был с ней на связи по телефону. Бруксбэнк отвлекался на фото с девушками лишь на время съемок.