  • Муж Заворотнюк пришел на пресс-конференцию в Петербурге

    01 ноября 2019, 12:45

    Алена Макаренко

    Известная российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка впервые приехала в Санкт-Петербург с мультимедиа-мюзиклом на льду «Руслан и Людмила». В пресс-конференции поучаствовал муж актрисы Анастасии Заворотнюк — Петр Чернышев. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты — Санкт-Петербург».
    Муж Заворотнюк пришел на пресс-конференцию в Петербурге

    Встреча с журналистами прошла перед официальной премьерой, на нее пришел и Чернышев. Он участвует в мюзикле Навки.

    По словам олимпийской чемпионки, муж Заворотнюк чувствует себя хорошо и готов к работе.

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    Представители СМИ не сомневались, что фигурист не придет на пресс-конференцию. Однако он вышел для общего фото в конце встречи. Правда, после этого сразу же удалился. Чернышев не отвечал на вопросы прессы, как это делали многие другие звезды фигурного катания.

    В мюзикле муж Заворотнюк исполняет главную мужскую роль. Первое представление прошло в СК «Юбилейный» 31 октября. До этого фигурист не появлялся на публике около двух месяцев.

    О болезни Заворотнюк СМИ пишут с августа. Ее продюсер Андрей Разин заявил, что врачи диагностировали у актрисы рак четвертой степени. Однако родственники актрисы никак не отреагировали на слухи. Недавно они только подтвердили, что артистка проходит лечение, но ее точный диагноз так и не называли.