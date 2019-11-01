Муж Заворотнюк пришел на пресс-конференцию в Петербурге

Встреча с журналистами прошла перед официальной премьерой, на нее пришел и Чернышев. Он участвует в мюзикле Навки.

По словам олимпийской чемпионки, муж Заворотнюк чувствует себя хорошо и готов к работе.

Звезда «Экипажа» высказалась по поводу болезни Заворотнюк Подробнее

Представители СМИ не сомневались, что фигурист не придет на пресс-конференцию. Однако он вышел для общего фото в конце встречи. Правда, после этого сразу же удалился. Чернышев не отвечал на вопросы прессы, как это делали многие другие звезды фигурного катания.

В мюзикле муж Заворотнюк исполняет главную мужскую роль. Первое представление прошло в СК «Юбилейный» 31 октября. До этого фигурист не появлялся на публике около двух месяцев.

О болезни Заворотнюк СМИ пишут с августа. Ее продюсер Андрей Разин заявил, что врачи диагностировали у актрисы рак четвертой степени. Однако родственники актрисы никак не отреагировали на слухи. Недавно они только подтвердили, что артистка проходит лечение, но ее точный диагноз так и не называли.