Муж Софи Тернер поцеловал дублершу супруги на съемках «Игры престолов»

Софи Тернер рассказала, как ее жених Джо Джонас (который позднее стал супругом) появился на съемочной площадке, увидел возлюбленную и полез целоваться. Каково же было его удивление, когда оказалось, что в его объятьях не Тернер, а ее дублерша по сериалу.

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Напарницу Тернер удалось расспросить о том, как сходство с Софи Тернер повлияло на ее жизнь. 22-летняя Лаура Батлер — рыжеволосая ирландская красавица снималась в «Игре престолов» с осени 2017 года.

Ей и раньше часто окружающие говорили, что она удивительно похожа на Сансу Старк, но девушка лишь отмахивалась. Но в 2017 году она обратилась в агентство, занимающееся поиском двойников известных людей. Буквально через месяц-другой о ней узнали создатели «Игры престолов».

Лаура рассказала, что члены съемочной группы частенько путали ее с Софи. В гриме девушек было различить настолько сложно, что мисс Батлер все стали поздравлять с помолвкой, хотя решение выйти замуж приняла Софи Тернер.

Сейчас Лаура Батлер не стремится быть слишком популярной. Она устала от поклонников и папарацци, которые принимали ее за Тернер и преследовали во время съемок в Испании.