Муж Скарлетт Йоханссон подтвердил ее беременность

Юморист Колин Джост подтвердил сообщения о беременности своей жены Скарлетт Йоханссон. Для актрисы это будет второй ребенок.

Он подтвердил слухи о время выступления на стендап-концерте в Ridgefield Playhouse в Коннектикуте. Об этом сообщил PageSix.

«У нас будет ребенок, это здорово», — сказал источник издания.

В июле этого года появилась информация от источника Page Six, что Скарлетт Йоханссон ждет второго ребенка, и она скоро родит. Впервые слухи о беременности появились месяцем ранее, после того, как актриса пропустила несколько мероприятий, связанных с премьерой «Черной вдовы». Она также отказывалась давать интервью, что было странно для главной звезды фильма и продюсера. Йоханссон только провела промо-выступление через Zoom на шоу Джимма Фэллона, где ее было видно только голову и плечи. В шоу Сета Мейерса она также выступила через Zoom, скрывая живот.

У актрисы уже есть ребенок — шестилетняя девочка по имени Роза от предыдущего брака с французским журналистом Роменом Дориаком. За Колина Джоста Йоханссон вышла замуж в октябре 2020 года, до этого они три года встречались.