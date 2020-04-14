Муж Pink рассказал о тяжелом течении коронавируса у певицы

По его словам, жена болела вместе с их сыном. В течение двух недель у нее были тяжелые симптомы.

«Моему сыну было хуже, чем жене, так что это подрывает теорию о том, что вирус опасен только для пожилых. Моей жене тоже было плохо, у нее астма. Вирус атаковал ее легкие, ей было тяжело дышать», — уточнил мужчина.

Сейчас тест знаменитости на коронавирус отрицательный.

Ранее стало известно, что российский певец Стас Михайлов переболел COVID-19. Артист сам рассказал о заражении коронавирусом в Instagram. По его словам, тест Роспотребнадзора подтвердил, что он перенес коронавирусную инфекцию.

Михайлов добавил, что получил множество сообщений от людей по поводу болезни. Они рассказывали, что вовремя обращались к медиками и в итоге их пневмония оказалась осложнением после вируса.