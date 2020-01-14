Муж Нетребко опроверг отказ выступать с армянкой из-за ее национальности

Муж оперной певицы Анны Нетребко, азербайджанец по национальности Юсиф Эйвазов опроверг обвинения в том, что он отказался выступать с армянской певицей Рузан Манташьян.

Эйвазов и Манташьян должны были выступать вместе в рамках Дрезденского оперного бала. Однако накануне в СМИ появилась информация, что певец из Азербайджана отказался выступать с армянской исполнительницей по политическим причинам. После этого Манташьян якобы исключили из программы.

«Дорогие друзья, я азербайджанец и у меня есть абсолютно четкое видение и мнение по ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией, но мои политические взгляды никогда не затрагивают мою профессию и коллег по сцене. Чему свидетельствует тот факт, что я неоднократно выходил на сцену с Марией Гулегиной и Геворгом Акопяном в Большом театре. Поэтому доверяйте проверенной информации и не распространяйте провокации дальше», — написал Эйвазов в Instagram.

Исполнитель также приложил к посту заявление художественного руководителя SemperOperaball Ханса-Йоахима Фрея с опровержением того, что Манташьян не будет выступать из-за национальности. В заявлении отмечается, что театр никогда не заключал контракта с Манташьян и что, скорее всего, причиной неверно истолкованной информации стали недопонимания с агентством певицы.

Отношения Армении и Азербайджана ухудшились из-за споров о Нагорном Карабахе, которые продолжаются с 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о своем выходе из Азербайджанской ССР.