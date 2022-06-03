Муж Натальи Водяновой раскритиковал русскую кухню

Муж российской супермодели Натальи Водяновой — бизнесмен Антуан Арно, сын мультимиллиардера Бернара Арно, пара живет счастливо и воспитывает двоих сыновей. Однако Арно так и не проникся блюдами русской кухни, которые готовит мать Водяновой Лариса Водянова. На это женщина пожаловалась в очередном выпуске передачи «Секрет на миллион», выходящей в эфире телеканала НТВ, написало РИА ФАН.

По словам женщины, ее зять — аристократ и привык к более изысканным блюдам. Поэтому простая русская пища ему не по вкусу, а особенный шок вызвал холодец.

«Холодец, он сказал, похож на собачий корм», — посетовала Лариса Водянова.

Наталья Водянова и Антуан Арно были вместе с 2011 года. Однако официально зарегистрировать брак они решились только в сентябре 2020 года. Церемонию бракосочетания провели в мэрии Парижа. Арно и Водянова растят двоих сыновей: один мальчик родился в 2014 году, а младший появился на свет в 2016 году.