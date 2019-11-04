Муж Лолиты назвал причины развода с певицей

Теннисист Дмитрий Иванов рассказал, что они расстались с Лолитой Милявской, не сумев сохранить любовь в мегаполисе. Из-за нехватки времени пара отдалилась друг от друга.

«Наш современный ритм в мегаполисе накладывает отпечаток на быт. Своего рода неизбежность. Неоднократно пытались все обсудить, садились за стол, но не понимали друг друга, не слышали. И здесь вина обоих: не смогли сберечь чувства. Когда редко видим друг друга, становится меньше точек соприкосновения, общих тем, происходит отдаление», — объяснил Иванов изданию Starhit.

По словам спортсмена, Милявская ему говорила со ссылкой на астролога, что им просто не суждено быть вместе. Кроме прогнозов астролога и ритма мегаполиса, на отношения повлиял и разлад по вопросу детей в семье. Иванов заявил, что хотел завести ребенка, в отличие от Лолиты.

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Мужчина признался, что сейчас у него новые отношения. Он подчеркнул, что первые совместные фотографии с девушкой Ольгой у них были сделаны в сентябре, хотя СМИ утверждают, что он давно состоит в этих отношениях.

Милявская и Иванов прожили в браке девять лет, об их расставании стало известно в начале июля. Сейчас они находятся в стадии развода. Это пятый брак Лолиты.