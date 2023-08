Знаменитости 17 августа 2023, 13:45 Муж Бритни Спирс подал на развод TMZ: Сэм Асгари подал на развод с Бритни Спирс после 14 месяцев брака Соцсети

Известный американский актер, фитнес-тренер Сэм Асгари подал на развод с певицей Бритни Спирс после 14 месяцев супружеской жизни. Об этом сообщило издание TMZ.

По данным источника, причиной развода пары стали неразрешимые противоречия в личной жизни в течение последних нескольких месяцев. Спирс часто устраивала драки, а Асгари редко ночевал дома. От официальных комментариев стороны отказались.

Спирс и Асгари начали встречаться с 2016 года, они познакомились на съемках клипа Slumber Party. Официально отношения они узаконили в июне 2022 года.

Ранее певица анонсировала выход мемуаров под названием The Woman in Me, в октябре 2023 года они появятся на книжных полках в США, писал RT.

Также Спирс не исключала, что навсегда оставит карьеру певицы и уйдет со сцены. По ее словам, причиной является полученная ранее душевная травма. О чем конкретно идет речь, артистка не уточнила.