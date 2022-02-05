Муж актрисы Макеевой передал подарки детям от бывшего брака через друзей

Муж российской актрисы Анастасии Макеевой Роман Мальков якобы не лично не общается с детьми от брака с экс-женой Светланой. Он передает им подарки через своих друзей, сообщила в своем Instagram женщина.

Мальков перевел их общему знакомому 80 евро и попросил приобрести от его лица игрушку сыну Светланы Акиму.

«Акиму, конечно, сказали, что папа дал денег. Ну, Аким как будто и не услышал», — рассказала Светлана.

РИА ФАН сообщило, что Светлана после 16 лет брака с Мальковым осталась одна с четырьмя детьми. Женщина не получает алиментов от бывшего, несмотря на то, что инициатором разрыва был он.

Светлана заявила, что Мальков недостоин называться отцом ее детей.

Ранее звезда российских мюзиклов Макеева, нынешняя жена Малькова, рассказал поклонникам, что ее психологическое состояние сильно страдает от постоянных ссор мужа с бывшей супругой.

В начале августа 2021 года Макеева рассказала, что театр Моссовета нанял ей телохранителей. Актриса призналась, что опасается за свою безопасность.