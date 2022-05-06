Музей Рипли подарил Ким Кардашьян прядь волос Мэрилин Монро

Модель Ким Кардашьян получила в подарок настоящую прядь волос актрисы Мэрилин Монро. Такой подарок ей сделали в Музее Рипли на мероприятии Института костюма Met Gala. Об этом сообщило РИА ФАН.

Кардашьян пришла на вечер с очень короткой стрижкой и необычным цветом волос, который она полностью скопировала с образа Монро. На ней было надето платье, в котором актриса выступала перед бывшим президентом США Джоном Кеннеди. Неизвестно, действительно ли это тот самый наряд или его воссоздали специально для Кардашьян.

Для еще большего соответствия образу модели подарили прядь волос Монро, рассказали журналисты. Кардашьян обрадовалась такому подарку и назвала его очень классным и особенным.

Британский писатель Ник Редферн предположил, что Мэрилин Монро могли убить из-за того, что ей случайно стали доступны документы Кеннеди об инопланетянах. Он считает, что официальная версия и смерти актрисы — просто прикрытие американской разведки, а на самом деле актрисе стали доступны секретные данные.