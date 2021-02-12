Муцениеце рассказала о своем карьерном росте после развода с Прилучным

Российская актриса и телеведущая Агата Муцениеце в беседе с сайтом kp.ru рассказала о своем карьерном росте после развода с Павлом Прилучным. Она призналась, что тяжело переживала разрыв с ним и всеми силами пыталась сохранить семью.

Девушка отказывалась от ролей, чтобы больше времени проводить дома. Она приложила много усилий, чтобы быть идеальной женой и хозяйкой. Сейчас Агата призналась, что ни о чем не жалеет. Муцениеце активно снимается в кино и ведет свое собственное Youtube-шоу «Честный развод».

Участниками программы становятся знаменитости, которые тоже пережили развод. Звезды рассказывают свои истории, благодаря чему у канала довольно хороший рейтинг, сообщил сайт «Дни.ру».

«Волнующая многих тема не часто освещается публично. В моем шоу много полезных советов и точных попаданий, люди могут узнать в историях себя», — подчеркнула ведущая.

Кроме этого, некоторые эфиры «Честного развода» решил выкупить для своего показа телеканал «Суббота!».

Прилучный и Муцениеце поженились в 2011 году. В браке у них появились сын и дочь — Тимофей и Мия. Летом 2020 года экс-возлюбленные расстались.