13 октября 2020, 19:18
Муцениеце пошутила насчет участия в шоу «Холостяк»
Актриса Агата Муцениеце выложила в своем Instagram пост, в котором пошутила насчет участия в шоу «Холостяк». Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
На видео подруга спросила у нее, пойдет ли актриса в программу. Муцениеце ответила, что уже ходила, но не прошла кастинг.
Ранее стало известно, что рэпер Тимати станет героем нового сезона шоу «Холостяк». Съемки еще не начались — продюсеры пока ведут отбор девушек — претенденток на сердце исполнителя.