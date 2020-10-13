Муцениеце пошутила насчет участия в шоу «Холостяк»

На видео подруга спросила у нее, пойдет ли актриса в программу. Муцениеце ответила, что уже ходила, но не прошла кастинг.

Ранее стало известно, что рэпер Тимати станет героем нового сезона шоу «Холостяк». Съемки еще не начались — продюсеры пока ведут отбор девушек — претенденток на сердце исполнителя.