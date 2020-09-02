Муцениеце оценила свои ошибки при разводе

По ее словам, главная ошибка была в том, что она не хотела видеть очевидного. Отношения рушились и шли к разводу, но актриса верила, что их еще можно наладить. Также Муцениеце заявила, что ошибки помогают достичь успеха.

«Главное — уметь их признавать, выносить свои уроки, исправлять себя. И самое главное — не врать и не быть малодушным!» — заключила актриса.