02 сентября 2020, 16:45
Муцениеце оценила свои ошибки при разводе
Актриса Агата Муцениеце рассказала о выводах, сделанных после развода с Павлом Прилучным. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на ее Instagram.
По ее словам, главная ошибка была в том, что она не хотела видеть очевидного. Отношения рушились и шли к разводу, но актриса верила, что их еще можно наладить. Также Муцениеце заявила, что ошибки помогают достичь успеха.
«Главное — уметь их признавать, выносить свои уроки, исправлять себя. И самое главное — не врать и не быть малодушным!» — заключила актриса.