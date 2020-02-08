Муромов обвинил Пугачеву в своей загубленной карьере

Исполнитель нетленки «Яблоки на снегу» Михаил Муромов обвинил Пугачеву в том, что она закрыла ему ход на телевидение. Певец уверен, что примадонна боялась конкуренции и народные любимцы ей были не нужны. Так она поставила крест на его карьере.

«Она платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору. У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды», — заявил Муромов в интервью газете «Собеседник». Певец добавил, что певица Алла Пугачева всегда любила только тех мужчин, которые «ей делали шаги вперед». Отношения у него с ней всегда были сложными.

Муромов прославился на весь Советский Союз, когда появился на эстраде с песней на стихи поэта Андрея Дементьева «Яблоки на снегу» в 1987 году. Эта песня стала саундтреком перестроечных времен.

Она звучала на всех радиостанциях и во всех музыкальных телепередачах. Муромов также известен, как исполнитель песен «Ариадна», «Сладкий яд», «Странная женщина» и других. В 2020 году ему исполнится 70 лет.