«Можно сидеть годами». Адвокат Добровинский раскритиковал законодательство США

Адвокат Александр Добровинский сравнил национальные законодательства России и США. В комментарии для «360» он разобрал случай с обысками у бывшего президента США Дональда Трампа. По словам юриста, при обысках в РФ правоохранители привлекают понятых и адвокатов, чего американские спецслужбы делать не стали.

Добровинский напомнил: на обыски у Трампа не допустили ни понятых, ни адвокатов, все действия проводили сотрудники ФБР.

«Некоторые наши люди с замиранием сердца смотрят на США и говорят, что там демократия лучше, свободы больше <…>. А теперь для сравнения: обыски на территории РФ могут проходить только в присутствии понятых», — констатировал юрист.

Адвокат привел еще один пример. По его словам, в России и США различаются максимальные сроки нахождения под следствием.

«Под следствием в Америке можно сидеть годами, а у нас, все знают, — полтора года, как правило, максимальный срок. Вот такое сравнение», — резюмировал Добровинский.

Бывший американский лидер пожаловался на то, что сотрудники ФБР настаивали на обысках, когда за ними никто не наблюдает. Он напомнил, что у Барака Обамы и Билла Клинтона не проводили такие рейды.