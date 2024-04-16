16 апреля 2024, 16:10
«Можно объяснить словами». Трофимов раскритиковал Лепса из-за поведения на концерте
Трофимов заявил, что не поддерживает Лепса, выбившего из рук фанатки телефон
Заслуженный артист России Сергей Трофимов заявил, что конфликты со зрителями нужно решать устно, не распуская рук. Таким мнением он поделился с «Абзацем», комментируя скандал с певцом Григорием Лепсом на концерте в Костроме.
«Все зависит от культуры исполнителя. Зачем у девушки из рук что-то выбивать? У нас для разрешения конфликтов существует речь, которой мы отличаемся от бабуинов, все можно объяснить словами. Но ее я тоже не поддерживаю. Зачем лезть к артисту вот так внаглую? Он же ее попросил этого не делать», — сказал Трофимов.
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Он добавил, что в этой ситуации ни одна из сторон конфликта не достойна его поддержки.
Накануне соцсети облетело видео с концерта Григория Лепса в Костроме. Зрители запечатлели артиста, когда тот выбил из рук поклонницы смартфон. Певца разозлило, что девушка слишком близко к нему поднесла гаджет и снимала выступление. Он просил убрать телефон, но фанатка продолжила снимать.
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