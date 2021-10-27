«Может, это произойдет еще раз»: кинокритик прокомментировал исчезновение Светличной

Кинокритик и журналист Александр Шпагин для сайта телеканала «Звезда» прокомментировал историю с исчезновением актрисы Светланы Светличной. По его мнению, актриса действительно могла потеряться из-за проблем со здоровьем.

Шпагин подчеркнул, что исчезновение вряд ли было пиар-ходом.

«Мне представляется скорее, что она больной человек. На больном человеке пиариться… Конечно, бог его знает, но тогда это какой-то „термитник“, скажем мягко. Но здесь больной человек, который плохо соображает, что происходит вокруг. Естественно, он склонен к тому, чтобы потеряться. Может, это произойдет еще раз», — сказал он.

Шпагин также вспомнил актрису Татьяну Самойлову, которая тоже дважды пропадала из-за помутнений в сознании.