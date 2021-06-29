«Может, его спасли бы». Коллеги по сериалу «Полицейский с Рублевки» вспомнили погибшего Гулбиса

Коллеги актера Ростислава Гулбиса не знают подробностей его смерти. Некоторые до сих пор не в курсе, что он умер. Но все вспоминают его как хорошего актера и человека. При этом некоторые считают, что в Москве его смогли бы спасти.

Актриса сериала «Полицейский с Рублевки» Татьяна Бабенкова узнала о смерти Ростислава от «360». Она подчеркнула, что он был прекрасным человеком и актером.

«Я рада, что с ним работала», — отметила она.

Другой актер сериала Сергей Штатнов в беседе с «360» предположил, что московские врачи смогли бы спасти Ростислава, если бы приступ застал его в столице, а не в Костроме.

«Он хороший актер. Если честно, не знаю, что сказать. Жалко, что умер так глупо, в 32 года еще жить и жить. Если бы он в Москве был, может быть, и спасли бы, не знаю. Никто ничего толком не знает, известно только, что в Костроме умер», — отметил он.

О смерти Ростислава Гулбиса стало известно днем 29 июня. Его агент Екатерина Гольцман сообщила «360», что он скончался во вторник в одной из больниц Костромы. Актер попал туда из-за острого приступа панкреатита. Он и раньше сталкивался с ними, но приступы всегда были небольшими.

Планируется, что Гулбиса похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Прощание с ним должно пройти в столице в субботу, точное время и место пока неизвестны.