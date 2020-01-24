24 января 2020, 16:45
«Может быть обмазан смертельным ядом кураре». Юрий Лоза получил подозрительный конверт
Музыкант Юрий Лоза рассказал, что недавно ему в дверь воткнули конверт неизвестного происхождения. Он предполагает, что конверт опасен. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на аккаунт артиста в Facebook.
«Я его, конечно, не открывал и не собираюсь», — сообщил Лоза.
По его мнению, «лучше не рисковать, ведь он вполне может быть обмазан смертельным ядом кураре».
Подписчики музыканта предположили, что это могут быть приглашения куда-нибудь или просто реклама, но в целом поддержали его намерение не распечатывать конверт.