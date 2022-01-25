Москвичка будет судиться с Гариком Харламовым из-за своего личного фото в выпуске Comedy Club

Комика Гарика Харламова решили наказать за использование в одной из программ Comedy Club личной фотографии. В суд на шоумена подала жительница Москвы и блогер Анна Полякова.

Исковое заявление о защите чести и достоинства женщина направила в Мещанский суд столицы, сообщило РИА «Новости». Беседу по иску назначили на 14 февраля.

Ответчиками москвичка указала самого Гарика Харламова, телеканал ТНТ и программу Comedy Club. Полякова потребовала выплатить ей один миллион рублей в качестве моральной компенсации. Поводом послужил личный снимок женщины, который использовали в одной из программ.

Полякова сочла произошедшее незаконным и заявила о нарушенных правах и законных интересах, поскольку разрешения на демонстрацию фото у нее никто не спрашивал.

Блогер хочет не только денег. Она также потребовала удалить публикацию с ее изображением и публичных извинений от ответчиков.

Гарик Харламов известен своей привычкой подтрунивать практически над всеми вокруг. Излюбленным объектом его шуток стала в том числе ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева.