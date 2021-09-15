Москвичам покажут личные вещи Станиславского

Личные вещи из архива знаменитого театрального режиссера Константина Станиславского будут представлены на выставке «Фамильные драгоценности» Музея МХАТ и галереи «Роза Азора» в Москве. Об этом сообщил ТАСС.

Экспозиция будет выставлена в Доме-музее Станиславского. Об этом рассказали в пресс-службе Музея МХАТ.

«Особняк в Леонтьевском переулке хранит более чем трехсотлетнюю историю своих жильцов, самым известным из которых был легендарный режиссер — Константин Станиславский. На протяжении всей жизни главным для него были семья и театр», — рассказали в музее.

В доме в Леонтьевском переулке Станиславский поселился в 1921 году. Там он жил с семьей, принимал гостей, и даже репетировал спектакли с актерами.

На выставке будут представлены личные вещи из архивов семьи режиссера, архивные фотографии и графические работы из фонда Музея МХАТ. Выставка продлится с 15 сентября по 21 октября, написала «Газета.ru».