Москвич пожаловался в полицию на шумную вечеринку, организованную в честь юбилея Литвиновой

Российская актриса и кинорежиссер Рената Литвинова решила отметить свое 55-летие в ресторане на Патриарших прудах, однако не всем такая идея показалась удачной. Житель Москвы, проживающий в этом районе, пожаловался в полицию на шум от громкой музыки. Об этом написал Telegram-канал SuperRu.

Мужчина дождался 23:00, а затем подошел к ресторану и заснял вечеринку на камеру телефона. После получения доказательств, москвич вызвал полицию. Прибывшие на место стражи порядка провели беседу с администратором заведения, после которой гостям Литвиновой пришлось разъехаться по домам, сообщило «Утро.ру».

Известно, что закон о тишине запрещает шуметь рядом с жилыми квартирами после 23:00.