Знаменитости 22 января 2024, 13:32 Московский суд заочно арестовал блогера Шпака Басманный суд заочно арестовал блогера и культуриста Александра Шпака РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Александра Шпака по делу о фейках о российской армии. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«Шпаку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказал собеседник агентства.

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О том, что татуированного блогера-бодибилдера Шпака объявили в розыск, стало известно в середине января. После начала спецоперации блогер покинул Россию и поселился в Турции. За пределами РФ он начал открыто высказываться в поддержку ВСУ. Сейчас Шпак проживает в Черногории, сообщала «Газета.ru». Представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией потребовали признать Шпака иностранным агентом.

Писатель Платон Беседин в колонке для «360» сравнил бегство фрика из России с изгнанием бесов. Он отметил, что Шпак просто хайпует и всячески пытается привлечь к себе внимание.