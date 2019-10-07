Московские чиновники решили засудить Вячеслава Зайцева

Департамент городского имущества Москвы подал в суд на дом моды Вячеслава Зайцева. Чиновники намерены взыскать с компании модельера более 58 миллионов рублей.

Согласно информации на сайте Арбитражного суда, ответчиком выступает ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева». Заявление подали 4 октября. Суть иска в электронной картотеке не раскрывается. Известно только, что оно рассматривается в первой инстанции.

ТАСС со ссылкой на источник в мэрии сообщил, что иск связан с долгами по арендной плате. Но в самой компании от комментариев отказались. Вячеслав Зайцев заявил РБК, что не знает об иске столичных властей.

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В то же время агентство узнало, что претензии к Зайцеву высказывает не только департамент городского имущества. Дом моды задолжал единой теплоснабжающей организации Москвы «МОЭК» 1,3 миллиона рублей. Из-за этого в здании с весны нет горячей воды, а сейчас им не включили отопление.

Дом моды расположен в 21-м доме на проспекте Мира в Москве. Зайцев является директором дома с 1988 года.