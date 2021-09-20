Мошенница обманула Роналду почти на 300 тысяч евро

Турагент обманула футболиста Криштиану Роналду, за три года похитив у него 288 тысяч евро. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на Jornal de Noticias.

Футболист предоставил туристическому агенту данные своей карты и документы. После этого женщина сняла с его счета деньги за 200 путешествий, которые он не совершал.

Мошенницу признали виновной в 2017 году. До сих пор она находится под стражей и возвращает похищенные средства пострадавшему.