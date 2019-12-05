Мошенники украли деньги у российской чемпионки по мотогонкам

Злоумышленники обманули мотогонщицу в интернете. В Instagram Яхнич понравились сапоги. Спортсменка решила приобрести обувь. Продавец убедил ее, что для быстрой доставки заказа необходимо внести полную предоплату на банковскую карту. Покупательница перевела мошеннику 55 тысяч рублей и указала адрес доставки. Однако после оплаты злоумышленник перестал выходить на связь с Яхнич и до сих пор не доставил покупку мотогонщице.

Спортсменка уже заявила в полицию о мошенничестве.

«В настоящий момент по данному факту проводится проверка», — отметил источник.