Мошенники украли деньги у российской чемпионки по мотогонкам
Российскую спортсменку и организатора женского мотоклуба «Yakhnich Motorsport» Надежду Яхнич обокрали интернет-мошенники. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Злоумышленники обманули мотогонщицу в интернете. В Instagram Яхнич понравились сапоги. Спортсменка решила приобрести обувь. Продавец убедил ее, что для быстрой доставки заказа необходимо внести полную предоплату на банковскую карту. Покупательница перевела мошеннику 55 тысяч рублей и указала адрес доставки. Однако после оплаты злоумышленник перестал выходить на связь с Яхнич и до сих пор не доставил покупку мотогонщице.
Спортсменка уже заявила в полицию о мошенничестве.
«В настоящий момент по данному факту проводится проверка», — отметил источник.