Мошенники создали фейковый аккаунт Порошиной

Артистка пояснила, что не имеет никакого отношения ни к аккаунту, ни к продукции, которую предлагают купить.

«Не хотелось бы, чтобы людей обманывали от моего имени», — написала Порошина и попросила подписчиков пожаловаться на поддельный аккаунт. В данный момент он уже заблокирован.