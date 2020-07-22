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    22 июля 2020, 13:03

    Мошенники создали фейковый аккаунт Порошиной

    Дарья Морозова

    Исполнительница Мария Порошина рассказала, что мошенники создали фейковый аккаунт в Instagram и пытаются от ее имени что-то продавать. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    Артистка пояснила, что не имеет никакого отношения ни к аккаунту, ни к продукции, которую предлагают купить.

    «Не хотелось бы, чтобы людей обманывали от моего имени», — написала Порошина и попросила подписчиков пожаловаться на поддельный аккаунт. В данный момент он уже заблокирован.

    Новости SMI.FM