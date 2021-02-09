Мошенники «развели» актера сериала «Отдел» под предлогом покупки объектива

Актер Олег Федоров стал жертвой мошенников. Он хотел продать свой объектив на сайте Avito за 10 тысяч рублей, но в результате лишился четырех тысяч. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным сайта, на Федорова вышел «покупатель». С ним он какое-то время переписывался в WhatsApp. Мужчина предложил актеру ввести по ссылке реквизиты банковской карты для подтверждения покупки товара. Через несколько секунд со счета были списаны 4000 рублей. Теперь этим делом займется полиция.

Олег Федоров играет в театре и кино. Он широко известен по ролям в сериалах «Москва. Три вокзала», «Отдел» и других.

Случаи мошенничества часто происходят на подобных сайтах. Например, в Красноярске злоумышленники обманули сотрудницу краевого министерства финансов. Она выставила на Avito свою кровать. Неизвестный предложил женщине внести задаток за мебель. Он убедил ее дать ему личные данные банковской карты. «Покупатель» пропал, а со счета пострадавшей исчезла крупная сумма.

Представители Avito периодически напоминают, что компания ведет непрерывную работу с мошенничеством и старается максимально обезопасить своих пользователей.