Знаменитости 01 февраля 2024, 00:25 Мошенники обманули дочь актрисы Талызиной на 2,2 млн рублей Дочь Талызиной отдала мошенникам 2,2 млн рублей, пока мать была в больнице Freepik

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Дочь актрисы Валентины Талызиной Ксения Хаирова отдала мошенникам 2,2 миллиона рублей, когда ее мать находилась в больнице. Об этом сообщил ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

Женщина рассказала полицейским, что в конце 2023 года с ней по телефону связался незнакомец, представившийся биржевым брокером. Он предложил ей заработать на валютных торгах. По его совету она зарегистрировалась на сайте и создала виртуальный кошелек, на который вносила деньги больше месяца.

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Хаирова решила снять деньги после госпитализации матери с бронхопневмонией 21 января, но не смогла.

«С 20 декабря 2023 по 26 января 2024 года 54-летняя жительница Москвы внесла на биржу денежные средства в размере 2 203 000 рублей, а когда попыталась снять, выяснилось, что ей необходимо оплатить налог в размере 15% от прибыли. Женщина написала заявление о мошенничестве», — рассказал собеседник агентства.

Полиция проводит проверку.

Ранее актер Дмитрий Певцов перевел мошенникам более миллиона рублей. Артист поверил злоумышленникам, которые представились сотрудниками ФСБ.