Мошенники лишили семью Баталова 35 миллионов рублей

Мошенники провели незаконные сделки с имуществом семьи актера Алексея Баталова. Правоохранители рассказали, что семья лишилась около 35 миллионов рублей, написал «Пятый канал».

Алексей Баталов, звезда советских фильмов «Москва слезам не верит», «Звезда пленительного счастья» и «Летят журавли», умер в 2017 году. А в 2019 году начались разбирательства с его наследством. Вдова и дочь актера из-за мошенничества нотариуса лишились двух квартир, доли в четырехкомнатной квартире, мастерской, а также подлинных рукописей Анны Ахматовой, которые хранились в семье. Их стоимость превышала стоимость недвижимости.

В результате мошенничества нотариуса все имущество перешло в его собственность. Сейчас он задержан, заведено уголовное дело, написала «Газета.ru».