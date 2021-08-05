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    05 августа 2021, 19:41

    Мошенники лишили семью Баталова 35 миллионов рублей

    Полина Гребенщикова

    Мошенники провели незаконные сделки с имуществом семьи актера Алексея Баталова. Правоохранители рассказали, что семья лишилась около 35 миллионов рублей, написал «Пятый канал».

    Мошенники лишили семью Баталова 35 миллионов рублей

    Алексей Баталов, звезда советских фильмов «Москва слезам не верит», «Звезда пленительного счастья» и «Летят журавли», умер в 2017 году. А в 2019 году начались разбирательства с его наследством. Вдова и дочь актера из-за мошенничества нотариуса лишились двух квартир, доли в четырехкомнатной квартире, мастерской, а также подлинных рукописей Анны Ахматовой, которые хранились в семье. Их стоимость превышала стоимость недвижимости.

    В результате мошенничества нотариуса все имущество перешло в его собственность. Сейчас он задержан, заведено уголовное дело, написала «Газета.ru».