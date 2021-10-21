21 октября 2021, 14:02
Мошенники чуть не ограбили Арзамасову
Мошенники, якобы звонившие из отделения банка, чуть не обманули актрису Лизу Арзамасову
Актриса Лиза Арзамасова чуть не попалась на уловки мошенников. Девушки позвонили якобы из отделения банка и заявили, что от ее имени был взять кредит. Актриса выложила в свой Instagram-аккаунт часть разговора с обманщиками. Об этом сообщила «ФедералПресс».
«Появляются новые схемы, но и старыми мошенники не брезгуют. Девушка звучала так уверенно, что и я вначале разговора растерялась», — рассказала Арзамасова.
Она подчеркнула, что банкам необходимо разрабатывать новые механизмы, которые смогут защитить их клиентов от обмана. По ее мнению, сделать это можно после изучения всех мошеннических схем.