Мошенники чуть не ограбили Арзамасову

Актриса Лиза Арзамасова чуть не попалась на уловки мошенников. Девушки позвонили якобы из отделения банка и заявили, что от ее имени был взять кредит. Актриса выложила в свой Instagram-аккаунт часть разговора с обманщиками. Об этом сообщила «ФедералПресс».

«Появляются новые схемы, но и старыми мошенники не брезгуют. Девушка звучала так уверенно, что и я вначале разговора растерялась», — рассказала Арзамасова.

Она подчеркнула, что банкам необходимо разрабатывать новые механизмы, которые смогут защитить их клиентов от обмана. По ее мнению, сделать это можно после изучения всех мошеннических схем.