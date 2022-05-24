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    24 мая 2022, 01:21

    Мошенник выманил у Рудковской более 30 миллионов рублей

    Продюсер Яна Рудковская лишилась 31 миллиона рублей из-за мошенника

    Александра Ломейко

    Продюсер Яна Рудковская стала жертвой мошенника. Мужчина выманил у жены двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко более 30 миллионов рублей на «строительство объектов».

    Рудковская рассказала о произошедшем в своем Telegram-канале. Она уже написала заявление в полицию о мошенничестве в особо крупном размере.

    «Хочу предостеречь давать деньги наличные залетным строителям! Воспользовавшись ситуацией, связанной с военной операцией, выманил наличные деньги (31 миллион честно заработанных рублей, после уплаты налогов) на доверии на строительство наших объектов», — пояснила продюсер.

    По словам Рудковской, мужчина получил указанную сумму, сославшись на необходимость средств на материалы и плохую работу банков.

    «Итог: нет никаких материалов, ни денег, ни одного документа», — заявила она.

    Правоохранительные органы, подчеркнула супруга Плющенко, начали расследование. Рудковская попросила СМИ не отвлекать «семью от работы» и подчеркнула, что опубликованный ею комментарий является официальным.