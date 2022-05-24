Мошенник выманил у Рудковской более 30 миллионов рублей

Продюсер Яна Рудковская стала жертвой мошенника. Мужчина выманил у жены двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко более 30 миллионов рублей на «строительство объектов».

Рудковская рассказала о произошедшем в своем Telegram-канале. Она уже написала заявление в полицию о мошенничестве в особо крупном размере.

«Хочу предостеречь давать деньги наличные залетным строителям! Воспользовавшись ситуацией, связанной с военной операцией, выманил наличные деньги (31 миллион честно заработанных рублей, после уплаты налогов) на доверии на строительство наших объектов», — пояснила продюсер.

По словам Рудковской, мужчина получил указанную сумму, сославшись на необходимость средств на материалы и плохую работу банков.

«Итог: нет никаких материалов, ни денег, ни одного документа», — заявила она.

Правоохранительные органы, подчеркнула супруга Плющенко, начали расследование. Рудковская попросила СМИ не отвлекать «семью от работы» и подчеркнула, что опубликованный ею комментарий является официальным.