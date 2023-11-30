30 ноября 2023, 13:09
Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО крипто-предпринимательницу Битмаму
РАПСИ: Мосгорсуд оставил в СИЗО крипто-предпринимательницу Битмаму
Московский городской суд отклонил запрос об освобождении Валерии Федякиной, предпринимательницы, известной в сфере криптовалют как Битмама, которую обвинили в мошенничестве на крупную сумму. Об этом сообщило РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.
«Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы и оставил под стражей Федякину Валерию Сергеевну (Битмама)», — пояснили в суде.
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Федякину задержали 15 сентября. На следующий день суд постановил арестовать женщину, несмотря на ее беременность. Ее обвинили в присвоении 6,7 миллиарда рублей инвестора, однако обвиняемая отрицает свою вину.
Следователи предположили, что Федякина с неустановленными партнерами организовала финансовую пирамиду. Она же рассказала, что вкладывала средства под проценты в нефтяную отрасль, однако доказательств этой версии пока не нашли.
Ранее арестовали подозреваемого в хищении криптовалюты. Предполагается, что он обманом завладел суммой, примерно равной 700 тысячам рублей.
Мосгорсуд
Криптовалюты
Мошенничество
Москва 2023
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