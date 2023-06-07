Знаменитости 07 июня 2023, 13:29 Мосгорсуд отказал в жалобе мужу Блиновской Мосгорсуд не стал менять меру пресечения мужу блогера Елены Блиновской РИА «Новости»

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Мосгорсуд не стал менять меру пресечения мужу «королевы марафонов» Елены Блиновской. Апелляционную жалобу адвоката Алексея Блиновского оставили без удовлетворения, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Ранее Пресненский суд назначил Блиновскому меру пресечения в виде запрета определенных действий. Защита мужа блогера это постановление решила обжаловать, но с учетом позиции прокуратуры в жалобе отказали.

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По версии следствия, Елена Блиновская при пособничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов за 2019–2021 годы на сумму более 918 миллионов рублей. Свыше 43 миллионов рублей муж и жена легализовали путем совершения финансовых операций.

Алексея Блиновского обвинили в пособничестве в уклонении физлица от уплаты налогов, а также включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Помимо этого, ему инкриминировали отмывание денег, приобретенных преступным путем группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Саму Блиновскую суд отправил под домашний арест.