07 июня 2023, 13:29
Мосгорсуд отказал в жалобе мужу Блиновской
Мосгорсуд не стал менять меру пресечения мужу блогера Елены Блиновской
Мосгорсуд не стал менять меру пресечения мужу «королевы марафонов» Елены Блиновской. Апелляционную жалобу адвоката Алексея Блиновского оставили без удовлетворения, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
Ранее Пресненский суд назначил Блиновскому меру пресечения в виде запрета определенных действий. Защита мужа блогера это постановление решила обжаловать, но с учетом позиции прокуратуры в жалобе отказали.
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По версии следствия, Елена Блиновская при пособничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов за 2019–2021 годы на сумму более 918 миллионов рублей. Свыше 43 миллионов рублей муж и жена легализовали путем совершения финансовых операций.
Алексея Блиновского обвинили в пособничестве в уклонении физлица от уплаты налогов, а также включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Помимо этого, ему инкриминировали отмывание денег, приобретенных преступным путем группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Саму Блиновскую суд отправил под домашний арест.
Мосгорсуд
Задержание блогера Елены Блиновской
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