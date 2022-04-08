Мосгорсуд окончательно разделил имущество Петросяна и Степаненко

Московский городской суд завершил рассмотрение апелляции Елены Степаненко по поводу решения районного суда столицы о разделе имущества с Евгением Петросяном после развода. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Слушание проходило в закрытом режиме. Детали рассмотрения не разглашаются.

«Мосгорсуд отменил судебное постановление Хамовнического районного суда Москвы от 10 июня 2021 года частично и принял новое решение. Основанием стало неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела», — говорится в сообщении пресс-службы.

По некоторым данным, в рамках изменений предыдущего решения ряд объектов стал числиться в качестве совместно нажитого имущества. О каких именно объектах идет речь, не уточняется.

Актеры юмористического жанра Евгений Петросян и Елена Степаненко провели в браке более 30 лет. Они развелись в ноябре 2018 года. После этого бывшая семейная пара стала делить совместное имущество. Оценку стоимости назначили еще весной 2019 года, но все это время стороны не могли договориться, кому и что достанется.

Ранее артисты «Кривого зеркала» рассказали, какой Евгений Петросян в жизни.