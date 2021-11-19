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    19 ноября 2021, 15:21

    Моргенштерну пригрозили 15 годами тюрьмы за возможную пропаганду наркотиков

    RTVI: следователи организовали проверку творчества Моргенштерна на пропаганду наркотиков

    Наза Салех Захи

    Правоохранительные органы начали проверку творчества рэпера Алишера Моргенштерна на пропаганду наркотиков среди несовершеннолетних. Об этом сообщил телеканал RTVI со ссылкой на источник в ГСУ СК по Москве.

    Моргенштерну пригрозили 15 годами тюрьмы за возможную пропаганду наркотиков

    Сначала правоохранители, по данным канала, провели мониторинг соцсетей исполнителя. Они выяснили, что его целевая аудитория — подростки. Силовики в итоге пришли к выводу, что Моргенштерн пропагандирует наркотики, паразитирующий образ жизни и девиантное поведение.

    В творчестве рэпера также могут быть призывы к склонению несовершеннолетних к потреблению запрещенных веществ, считают в СК, добавил канал. Это подпадает под статью УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». По этой статье грозит наказания сроком до 15 лет тюрьмы. Канал отметил, проверка также касается оператора Моргенштерна и его продюсера.

    Ранее в этом году рэпера признали виновным в пропаганде наркотиков в своих клипах. Его оштрафовали на 100 тысяч рублей. Свою вину Моргенштерн не признал.