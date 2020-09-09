Моргенштерну дали премию «Женщина года». На сцену он вышел в шляпе и мехах

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) стал лауреатом премии «Женщина года» от журнала Moda Tropical. О своей победе исполнитель объявил в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, он до этого уже был самым прослушиваемым, популярным и обсуждаемом артистом 2020 года. Это награда стала «глотком свежего воздуха для него».

«Есть куда двигаться дальше! Теперь только вперед! К новым вершинам!» — написал Валеев.

На мероприятии он пришел в широкополой шляпе, меховой накидке и шелковом халате. Видео с награждения артист показал в Instagram.

Моргенштерн стал популярным после того, как начал вести свой видеоблог на YouTube. На него подписаны более семи миллионов человек. Первый клип снял еще в 2010 году.

В августе на рэпера подал в суд учитель географии Артем Васильевых. Он пришел в ужас от слов исполнителя о том, что школы — это «домики для рабов». Педагог призвал Моргенштерна впредь думать, что говорит.