Представители Госдумы раскритиковали Моргенштерна за резкие высказывания

Рэпер Моргенштерн заявил, что не понимает, зачем в стране до сих пор празднуют День Победы. Член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» осудил заявление исполнителя.

«Я осуждаю подобного рода заявления. Победа в Великой Отечественной войне — это великая победа, которая освободила от фашистского ига все мировое сообщество. Сегодня мы воспитываем молодежь, мы берем пример с тех воинов, благодаря которым у нас мирное небо над головой», — отметил политик.

Он отметил, что удивляется наличию в стране людей, которые осуждают празднование Дня Победы. Швыткин посоветовал Министерству культуры пересмотреть взаимоотношение с музыкантом.