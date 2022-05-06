Моргенштерна признали иноагентом

Российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштрена внесли в реестр физических лиц — иноагентов по решению Минюста РФ. Следственный комитет считает, что что творчество рэпера пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение.

Под проверку ведомства попали видеоролики на YouTube, контент в TikTok и клип на песню Раblо. Суд оштрафовал исполнителя на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family.

Против музыканта возбуждены уголовные дела, его обвиняют в пропаганде и торговле наркотиками в соцсетях. Кроме того, рэпер вовлекает в эту область большое количество молодого поколения.

В список Минюста также входят Любовь Соболь, Владимир Милов и Леонид Гозман. Из новых — Евгений Киселев, Матвей Ганапольский.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила внести в реестр иноагентов представителей творческих профессий, которые негативно отзываются о России, при этом живут за рубежом и имеют двойное гражданство. Депутат считает, что таким субъектам нужно запретить заниматься творчеством в России.