Моргенштерна предложили привлечь к уголовной ответственности

Ведущий Руслан Осташко предложил привлечь рэпера Алишера Моргенштерна к уголовной ответственности. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По данным ИА Nation News, Осташко считает, что административное наказание в случае доказательства вины рэпера — недостаточно. Он уверен, что за это нужно вводить уголовную ответственность.

«Я думаю, что мы должны решить этот вопрос национальной государственной безопасности», — заявил Осташко.