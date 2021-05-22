22 мая 2021, 15:05
Моргенштерна предложили привлечь к уголовной ответственности
Ведущий Руслан Осташко предложил привлечь рэпера Алишера Моргенштерна к уголовной ответственности. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По данным ИА Nation News, Осташко считает, что административное наказание в случае доказательства вины рэпера — недостаточно. Он уверен, что за это нужно вводить уголовную ответственность.
«Я думаю, что мы должны решить этот вопрос национальной государственной безопасности», — заявил Осташко.