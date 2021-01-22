Моргенштерна могут оштрафовать за нарушение авторских прав

По данным «Газеты.ru», на него подали в суд за якобы использование чужую композиции в своем творчестве. Истец требует компенсацию 300 тысяч рублей и запрет на использование его песни без разрешения. По его словам, Моргенштерн без разрешения использовал его трек для продвижения своего YouTube-канала.