Автор песни «Владимир Путин — молодец», шоумен Олег Лихачев получил 300 тысяч рублей от рэпера Алишера Моргенштерна после решения Шестого кассационного суда Самары. Речь шла о нарушении авторских прав. Об этом Лихачев рассказал «360».

«Я думал, что Алишер сбежал в Эмираты и перевел свои сбережения в офшоры! Но, к счастью, я и мои доблестные юристы Игорь Миленный и Нихад Касумов компенсацию взыскали! Слава Алишеру! Теперь и я собираюсь в ОАЭ, в Шарджу. Можем пересечься в Дубае и обсудить фит!» — заявил шоумен.

Он также посоветовал готовиться к судам тиктокерам Дане Милохину, Вале Карнавал и Ане Покров. По словам Лихачева, они также являются нарушителями в области авторских прав.

Шоумен из Казани подал в суд на Моргенштерна весной 2021 года. Тогда Лихачев обвинил рэпера в нарушении его авторских прав. По его словам, Моргенштерн использовал его хит для развития своего YouTube-канала. Осенью прошлого года Лихачев сообщил, что выиграл суд над рэпером.